Донбасс назвали элементом войны на Украине

Слово «Донбасс» в руках российских СМИ стало инструментом войны. Используя его обособленно, журналисты отделяют жителей этого региона от остальной Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net. Он отметил, что слово «Донбасс» обычно использует Россия, когда якобы стремится разделить регион или Галичину от Украины.

Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что глав областных администраций Украины нельзя называть «губернаторами». Этот термин некорректен и является «абсолютно российской калькой».