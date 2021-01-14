Дональду Трампу объявлен импичмент

В Палате представителей Конгресса США закончились дебаты по импичменту действующего президента Дональда Трампа. Его отправили в отставку.

Процесс был инициирован спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Трамп подстрекал последователей к мятежу и очевидно опасен для страны.

Именно по этой статье и был объявлен импичмент, сообщает РИА «Новости». В резолюции указано, что действия Трампа подпадают по конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».

Чтобы отправить Трампа в отставку необходимо решение Сената. Пока республиканцы отказываются отозвать его с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.

По данным телеканала MSNBC, дебаты продолжались более семи часов. За импичмент проголосовали 232 парламентариев, против — 197. Известно, что отставку Трампа поддержали десять республиканцев.