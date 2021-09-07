Дональда Трампа назвала фашистом его родная племянница

Психолог и писатель Мэри Трамп назвала своего дядю Дональда Трампа «фашистом». Она пояснила, что бывший глава Белого дома всегда отдавал предпочтение дружбе с политиками-автократами вместо демократов. Об этом написала «Политика сегодня».

«Он фашист. Но он, вероятно, не знает, что такое фашизм. <…> Он думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за своего статуса. По его мнению, он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться, даже если он невежественный, самый слабый и наименее интеллектуально развитый человек, которого я когда-либо встречала», — сообщила племянница экс-президента.

Рассудительными политиками писательница назвала Эмманюэля Макрона и Ангелу Меркель. При этом Дональд Травм всегда вел дружбу с Владимиром Путиным, заключила девушка.