Дональд Трамп заявил, что у США и России нормальные отношения

Трамп сказал, что его страна может ладить с Россией. Также Трамп напомнил, что еще в ходе своей предвыборной кампании говорил, насколько важно сохранять хорошие отношения с российской стороной.

Американский президент выразил уверенность, что хороших отношений США и России хотят и россияне и американцы, сообщила «Газета.ru».

«Думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией», — добавил Трамп.