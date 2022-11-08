Дональд Трамп заинтриговал американцев «важным заявлением» | 360°

Мир 08 ноября 2022, 07:39 Дональд Трамп заинтриговал американцев «важным заявлением» C-SPAN: бывший президент США Дональд Трамп 15 ноября выступит с заявлением РИА "Новости"

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Бизнесмен, бывший президент США Дональд Трамп решил выступить 15 ноября с важным заявлением. На какую тему, уточнять не стал. Об этом сообщил сайт C-SPAN.

Дональд Трамп выступил на митинге в поддержку предвыборной кампании республиканцев из Огайо Джей Ди Вэнса и губернатора Майка Девайна. Они примут участие в выборах в Конгресс США. Бывший президент назвал эти выборы критически важными. По его словам, отдав свой голос, американцы могут спасти страну.

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«Я сделаю очень большое объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго», — заявил он.

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Частная резиденция Мар-а-Лаго находится во Флориде. Формально семья Дональда Трампа живет там с 2019 года.

Он не стал уточнять тему заявления. Однако ранее Дональд Трамп неоднократно обещал решить, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. СМИ сообщали, что о своих планах он объявит сразу после парламентских выборов в ноябре, незадолго до Дня благодарения.

Свою кандидатуру выдвинет его соперник от Демократической партии, действующий президент США Джо Байден. Это уже подтвердили в Белом доме.