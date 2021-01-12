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    12 января 2021, 04:32

    Дональд Трамп ввел режим ЧС на инаугурации Байдена

    Анастасия Кукова

    Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. Она состоится 20 января.
    Дональд Трамп ввел режим ЧС на инаугурации Байдена

    Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела режим ЧС по собственной инициативе и попросила Трампа сделать то же самое, чтобы столица в случае необходимости получила федеральную помощь.

    «Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией», — сказано в сообщении Белого дома.

    Ранее глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон рассказал, что Пентагон одобрил увеличение числа бойцов структуры во время инаугурации Джо Байдена с 6,2 до 15 тысяч. По данным ФБР, ультраправые активисты запланировали провести в Вашингтоне массовую вооруженную акцию протеста.