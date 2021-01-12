Дональд Трамп ввел режим ЧС на инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. Она состоится 20 января.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела режим ЧС по собственной инициативе и попросила Трампа сделать то же самое, чтобы столица в случае необходимости получила федеральную помощь.

«Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией», — сказано в сообщении Белого дома.

Ранее глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон рассказал, что Пентагон одобрил увеличение числа бойцов структуры во время инаугурации Джо Байдена с 6,2 до 15 тысяч. По данным ФБР, ультраправые активисты запланировали провести в Вашингтоне массовую вооруженную акцию протеста.