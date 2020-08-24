Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты

Республиканская партия официально выдвинула кандидатуру Дональда Трампа для участия в новых выборах. Американский президент набрал необходимое количество голосов.

Онлайн-трансляции национального съезда проходила в Twitter. Трамп набрал 1276 голосов, благодаря чему официально выдвинулся на второй президентский срок. Основным соперником Дональда Трампа является Джо Байден.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах отделит экономику США от китайской. По словам Трампа, он пойдет на такие меры, если Китай не изменит своего отношения к Америке. Стоит отметить, что Трамп подписал торговое соглашение с Китаем в январе, но после пандемии коронавируса отношения между странами ухудшились.

Ранее американский президент заявил, что если на выборах победит Джо Байден, страну ждут развал и беспорядки. Родственники Трампа тоже охарактеризовали нынешнего президента не самым лучшим образом. Так, старшая сестра назвала брата лгуном и жестоким человеком без принципов. Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама тоже обвинил Трампа в жестокости. По его мнению, Трамп виновен в гибели 170 тысяч человек от коронавируса.