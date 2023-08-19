Мир 19 августа 2023, 03:26 Дональд Трамп решил пойти в тюрьму добровольно CNN: Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии Правительство США

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Экс-президент США Дональд Трамп добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) на следующей неделе — 24 или 25 августа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трампу предписано сдаться властям Джорджии не позднее 25 августа. В тюрьме экс-президента США ждет формальная процедура ареста — обвиняемых обыскивают, фотографируют, у них берут отпечатки пальцев.

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CNN уточнила, чаще всего обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Обвинение против Дональда Трампа включает в себя 13 пунктов, среди которых подача ложных документов, заговор с целью подлога, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, нарушения в борьбе с коррупцией и рэкетом.

В начале августа американские юристы заявили, что Дональд Трамп не сможет вновь баллотироваться на пост президента из-за обвинений в организации мятежа. Впрочем, окончательное решение примет Верховный суд США.