  • Дональд Трамп рассказал, как распорядится сирийской нефтью

    03 декабря 2019, 17:40

    Нина Петлинова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет делать с нефтью в Сирии все что захочет. Об этом он сказал во вторник, 3 декабря, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова процитировал ТАСС.
    Дональд Трамп рассказал, как распорядится сирийской нефтью

    Дональд Трамп заявил, что США стали контролировать месторождения нефти в Сирии для того, чтобы победить террористическую группировку ИГ*. Он отметил, что теперь Америка полностью контролирует эту нефть и может делать с ней все что захочет.

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    «Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней что хотим», — сказал Трамп.

    О том, что Америка собирается сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии, Дональд Трамп заявлял еще в октябре этого года. Он сказал об этом после того, как объявил о выводе военных США из района, в котором Турция проводила свою операцию «Источник мира».

    Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что присутствие американских военных в регионе законно. Он отметил, что они продолжают сохранять контроль над нефтью, чтобы не позволить террористам вновь ею завладеть.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.