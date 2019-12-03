Дональд Трамп рассказал, как распорядится сирийской нефтью

Дональд Трамп заявил, что США стали контролировать месторождения нефти в Сирии для того, чтобы победить террористическую группировку ИГ*. Он отметил, что теперь Америка полностью контролирует эту нефть и может делать с ней все что захочет.

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«Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней что хотим», — сказал Трамп.

О том, что Америка собирается сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии, Дональд Трамп заявлял еще в октябре этого года. Он сказал об этом после того, как объявил о выводе военных США из района, в котором Турция проводила свою операцию «Источник мира».

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что присутствие американских военных в регионе законно. Он отметил, что они продолжают сохранять контроль над нефтью, чтобы не позволить террористам вновь ею завладеть.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.