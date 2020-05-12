Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть

«Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи», — написал Трамп.

Он также отметил, что в США цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.

Напомним, изменения в цене на нефть начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май–июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.