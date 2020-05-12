Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть
Дональд Трамп, президент США, объяснил рост цен на нефть. По его словам, это связано со снижением ее добычи Саудовской Аравией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter лидера Соединенных Штатов.
«Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи», — написал Трамп.
Он также отметил, что в США цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.
Напомним, изменения в цене на нефть начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май–июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.