Дональд Трамп поручил рассекретить данные о слежке ФБР за его штабом

Дональд Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба во время предвыборной кампании в 2016 году. Его подозревали в связях с Россией.

Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются в среду, 20 января, дал распоряжение рассекретить документы о расследованиях ФБР. Об этом говорится в документе, который распространила пресс-служба Белого дома.

«Тем самым я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке», — говорится в заявлении президента.

Документы были переданы Белому дому министерством юстиции США 30 декабря 2020 года. Из них изъята часть информации, которую в целях национальной безопасности нельзя предоставить доступ широкой общественности.

«По моему указанию генеральный прокурор провел соответствующий обзор, чтобы убедиться, что материалы, имеющиеся в папке, могут быть раскрыты Белым домом в соответствии с применимым законодательством», — говорится в документе.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли спецслужбы в слежке за ними.