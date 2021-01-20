Дональд Трамп поручил рассекретить данные о слежке ФБР за его штабом
Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются в среду, 20 января, дал распоряжение рассекретить документы о расследованиях ФБР. Об этом говорится в документе, который распространила пресс-служба Белого дома.
«Тем самым я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке», — говорится в заявлении президента.
Документы были переданы Белому дому министерством юстиции США 30 декабря 2020 года. Из них изъята часть информации, которую в целях национальной безопасности нельзя предоставить доступ широкой общественности.
«По моему указанию генеральный прокурор провел соответствующий обзор, чтобы убедиться, что материалы, имеющиеся в папке, могут быть раскрыты Белым домом в соответствии с применимым законодательством», — говорится в документе.
Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли спецслужбы в слежке за ними.