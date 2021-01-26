Дональд Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента»

«Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, офис бывшего президента возьмет на себя функцию сортировки корреспонденции, поступающей на имя Дональда Трампа и организацией его публичных выступлений, а также составлением разных заявлений.

В сообщении отмечено, что организация со штаб-квартирой в округе Палм-бич будет «в интересах Соединенных Штатов продвигать повестку администрации Трампа» посредством пропаганды и общественного активизма.

По данным телеканала CNN, бывший президент США начал обсуждать с юристами стратегию защиты на процедуре импичмента в Сенате. Трамп пока не выбрал команду адвокатов, которые будут его защищать. Однако в последние несколько дней он начал рассматривать стратегию защиты с юристом Бутчем Бауэрсом.