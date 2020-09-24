Дональд Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасную передачу власти. Выборы в США должны пройти в ноябре, и если Трамп проиграет, то власть может перейти демократу Джозефу Байдену.

«Что ж, нам нужно посмотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», — передает слова президента CNN.

Также политик выразил сомнения по поводу голосования по почте. Он опасается фальсификации. В интервью Fox News Трамп также заявил, что он не сразу примет результаты выборов не в его пользу.

«Нет, я должен увидеть. Послушайте, я должен увидеть. Нет, я не собираюсь просто говорить да. Я не собираюсь говорить нет», — прокомментировал он.

Несколько дней назад поддержка кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена стала выше на 8%, по сравнению с его соперником Дональдом Трампом. Однако отставание действующего президента сократилось незначительно — на 1% за месяц.