Мир 11 февраля 2024, 16:27 Дональд Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о президенте Украины Владимире Зеленском как о «величайшем торговце в истории», выступая на митинге своих сторонников в Южной Каролине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Трамп пообещал, что, придя к власти на следующих выборах, сможет уладить украинский конфликт.

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Также он выразил опасения, что США могут потерять сотни миллиардов долларов, если Украина все же заключит сделку с Россией, а со Штатами никто больше не захочет иметь никаких дел. Зеленский же, по его мнению, является «величайшем торговцем» в истории.

Ранее Трамп рассказал, что будет поощрять теоретические «атаки» России страны НАТО. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, уточнил американский экс-лидер.