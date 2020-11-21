Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом

Заболевание протекает бессимптомно. Положительный диагноз на COVID-19 подтвердился на этой неделе, после чего бизнесмен ушел на изоляцию.

Дональду Трампу-младшему 42 года. Он родился в браке Дональда Трампа с чешской моделью Иваной Трамп. Вместе с сестрой Иванкой и братом Эриком Трамп-младший работает в компании отца.

Он принимал участие в предвыборной кампании Трампа в 2016 году. И тайно встречался с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая обещала передать компромат на Хиллари Клинтон.

В прошлом месяце президент Трамп, его супруга Мелания и их сын Бэррон переболели коронавирусом. Трамп провел пару дней в больнице.

По итогам президентских выборов, которые прошли 3 ноября 2020 года, Трамп уступил кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Однако не признал поражения и решил доказать свою правоту в судах. Пока ни в одном штате Трампу не удалось изменить результат. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года.