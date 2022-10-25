Домыслы вокруг происхождения подарка Макрона папе римскому опровергли | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:23 Домыслы вокруг происхождения подарка Макрона папе римскому опровергли Букинист Атшуэль: подаренная папе римскому книга не связана с нацистскими грабежами YouTube

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Редкое издание трактата Иммануила Канта «К вечному миру», которое президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску, приобрели в библиотеке Львова еще до 1870 года, заявил французский букинист Патрик Атшуэль. Эксперт опроверг сообщения польских СМИ о том, что книгу якобы похитили нацисты в годы Второй мировой войны, написал ТАСС.

«История этой книги никак не связана с нацистскими грабежами», — подчеркнул Атшуэль,

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Он отметил, что книга, подаренная понтифику, представляет первое французское издание трактата Канта. Ее купил в конце XIX века известный парижский книготорговец Люсьен Буден. Свидетельством этого является его печать, добавил букинист.

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Встреча Макрона и папы римского состоялась во вторник, 25 октября. Лидер Франции в ходе беседы попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу. Так, по мнению Макрона, Франциск может повлиять на приближение завершения конфликта на Украине.

Бывший польский дипломат Роберт Пшчел, писал RT, допустил, что подаренную Макроном папе римскому книгу могли украсть нацисты во время оккупации Львова в период Второй мировой войны. По его словам, книга якобы является собственностью библиотеки польского университета во Львове.