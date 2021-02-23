Депардье обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах

Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах к молодой актрисе. Об этом агентству AFP сообщили источники, близкие к делу.

По их данным, обвинения были предъявлены 16 декабря 2020 года. Речь идет о событиях, которые произошли в 2018 году.

Актриса, имени которой не приводится, заявила, что Депардье изнасиловал ее в своем парижском особняке 7 и 13 августа 2018 года. По словам одного из источников, актер является другом семьи предполагаемой жертвы.

В 2019 году следствие по делу прекратили, не обнаружив доказательств совершенного преступления. В августе 2020 года парижская прокуратура направила запрос о возобновлении расследования. В октябре дело открыли вновь.

Сам Депардье отвергал предъявленные обвинения. Его адвокат выразил «сожаление по поводу обнародования информации» о деле и попросил не вмешиваться в личную жизнь его клиента.

Жерару Депардье 72 года. Его актерская карьера началась в середине 1960-х. В 2013 году актер получил российское гражданство в добавление к французскому.