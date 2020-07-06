Домогательства назвали ценой вступления в армию США для женщин

Офицер ВВС США Бетси Шоллер написала в социальной сети Facebook, что сексуальные домогательства приходится терпеть, чтобы попасть в армию. Такой комментарий она оставила под постом о смерти рядовой Ванессы Гиллен, которая заявила о харассменте и пропала в начале апреля.

Чуть позже Шоллер удалила комментарий, но скриншот записи удалось сохранить Daily Mail.

«Сексуальные домогательства — это цена вступления женщин в хороший мужской клуб», — прокомментировала Бетси пост про Ванессу.

Сейчас офицер ВВС работает старшим преподавателем в Висконсинском университете в Миуолки. Когда общественность обратила внимание на ее слова, появилась петиция, авторы которой потребовали уволить Бетси Шоллер.

Ванесса Гиллер пропала с военной базы Форд-Худ в апреле этого года, ей было 20 лет. Останки девушки обнаружили две недели назад. Главный подозреваемый — 20-летний солдат Аарон Робинсон — застрелился, когда полиция обратилась к нему по поводу исчезновения девушки. Выяснилось, что бывшая жена Робинсона Сесили Агилар помогла избавиться от тела Ванессы. Сейчас она арестована.

Теперь родные погибшей девушки настаивают на закрытии военной базы, где служила Ванесса.