Домашний арест Протасевича и Сапеги подтвердили в СК Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии подтвердил домашний арест сооснователя Теlеgrаm-канала Nехtа Романа Протасевича. Также в ведомстве подтвердили перевод из СИЗО россиянки Софьи Сапеги.

Они дают признательные показания и обязались оказывать содействие следствию в изобличении своих соучастников, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК республики.

Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва. Протасевича обвинили в организации беспорядков в Белоруссии и ряде других преступлений и поместили в СИЗО. В отношении Сапеги, по словам ее адвоката, было возбуждено два уголовных дела. Подробностей он не уточнил, но на допросе россиянка созналась, что была редактором Telegram-канала, где публиковались данные белорусских силовиков.

В посольстве РФ сегодня заявили, что в скором времени Сапегу посетят консульские сотрудники. Они поддерживают взаимодействие со Следственным комитетом Белоруссии. Сейчас девушка находится в квартире в Минске.

Отец Протасевича заявил, что власти и адвокаты ничего не сообщают семье о состоянии его сына. По его словам, решение о домашнем аресте стало для них неожиданностью.