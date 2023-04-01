Важное 01 апреля 2023, 20:05 Домашний арест и запрет интернета запросили для предстоятеля Киево-Печерской лавры Прокурор запросил для предстоятеля Киево-Печерской лавры домашний арест на 60 дней YouTube

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Предстоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу грозит домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета и запрет на выход интернет, чтобы он не мог обращаться к пастве. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», с таким заявлением в Шевченковском суде Киева выступил прокурор.

Государственный обвинитель добавил, что следователи собрали все выступления священника и его заявления во время общения с верующими и направили их на лингвистическую экспертизу Министерства юстиции. Специалисты подтвердили, что митрополит продвигал пророссийские идеи.

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На судебное заседание священнослужителя доставили из больницы, куда он попал после первого слушания. Сначала судья объявил о перерыве до 3 апреля, а когда митрополита довезли до больницы, переназначил заседание и потребовал принудительного возвращения отца Павла.

Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. Сам священник все обвинения отверг и заявил, что только цитировал Евангелие.