Дома в одном из городов Хорватии решили продавать по 11 рублей

В одном из городов Хорватии местные власти придумали, как привлечь дополнительную рабочую силу. Людям предлагают купить дом и земельный участок почти даром: на наши деньги всего за 11 рублей.

Распродажу устроили в Леграде на севере страны, сообщило издание Hrvatska radiotelevizija. Жилье там можно купить примерно за одну хорватскую куну. Сумма мизерная, даже если пересчитать на рубли.

Условия для такой сделки тоже имеются: потенциальному покупателю, который, кстати, должен быть не моложе 40 лет, придется прожить в городке минимум 15 лет. Только тогда местные власти выделят ему субсидию на приобретение недвижимости — до 35 тысяч кун, или около 381 тысячи рублей. Компенсируют и ремонт на сумму до 25 тысяч кун, что равняется примерно 272 тысячам в российской валюте.

Мэр Леграда Иван Саболич заметил, что уровень безработицы в населенном пункте низкий. Поэтому власти и хотят привлечь больше рабочей силы.

Купить жилье на льготных условиях захотели многие — заявки администрация города получила со всех регионов Хорватии. Их шлют даже из Словении, Боснии и Герцеговины.