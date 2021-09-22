Европейским борцам за качественные дома пригрозили тюрьмой

Участникам британского экологического движения Insulate Britain пригрозили судом. Иски против них хотят подать политики министр по вопросам занятости Прити Патель и глава Минтранса страны Грант Шаппс.

Причиной послужила борьба активистов из Insulate Britain за реформу по энергоэффективности домов, сообщила газета The Guardian. Участников движения решили наказать после их протестов на крупной автомагистрали M25 возле города Кобхэм в графстве Суррей.

Дорогу экологи перекрывали пять раз за прошедшую неделю, остановив движение на обеих проезжих частях трассы между развязками. Они выступают за улучшение качества домов в стране для достижения целей правительства Великобритании по климату.

Британские чиновники считают, что поведение активистов Insulate Britain несет опасность. С их мнением согласились и в полиции. Правоохранители пришли к выводу, что подобная тактика чревата травмами и смертями на дорогах.

Европейцев, которых задержали на акции за модернизацию жилья, пригрозили посадить в тюрьму.

В движении Insulate Britain считают улучшение качества домов основополагающим для борьбы с глобальным потеплением. Активисты подсчитали, что порядка 29 миллионов домов старого жилого фонда в стране тратят огромное количество энергии. Она уходит на отопление и охлаждение зданий.