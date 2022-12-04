Мир 04 декабря 2022, 16:57 Дом украинки в Латвии забросали «коктейлями Молотова» Неизвестный в Латвии забросал дом украинского блогера Софьи Стужук «коктейлями Молотова»

Читать 360tv в

В Латвии напали на дом украинского блогера Софьи Стужук. Неизвестный забросал здание «коктейлями Молотова» и скрылся. Дома в тот момент находились пять детей, сообщил Telegram-канал Baza.

Стужук опубликовала записи с уличных камер видеонаблюдения. Около трех часов ночи неизвестный мужчина подошел к ее дому. Он осмотрелся и бросил в здание зажигательную смесь, после чего убежал. Девушка заявила минимум о двух бросках. По ее словам, в тот момент дома у нее были родственники, включая пятерых детей.

Реклама

Софья Стужук уехала с Украины весной этого года. По ее словам, она не согласна с политикой руководства страны. Вскоре она вышла замуж за гражданина Латвии и осталась жить в этой республике. Радикально настроенные украинцы угрожали ей в социальных сетях, и кто-то даже опубликовал ее адрес.

Реклама

В конце ноября в Париже состоялась акция в поддержку жителей Донбасса. Участники также заявили о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ. Несколько украинских активистов напали на двух французских девушек-блогеров. Нападавших задержали полицейские.