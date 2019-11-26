«Дом с Ледой и лебедем» открыли для туристов в Помпеях
У туристов, приехавших в Помпеи, появится возможность впервые увидеть фреску с изображением громовержца Зевса и спартанской царицы Леды, которая висит в одном из разрушенных домов древнеримского города. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, дом, где висит фреска, находится на улице Везувия. Когда-то он принадлежал состоятельному горожанину. Теперь он доступен для туристов. После реставрации его открыли для посещения. Отмечается, что археологи нашли фреску в ноябре прошлого года. На ней изображена спартанская царица Леда и верховный бог греческого пантеона Зевс.
Согласно классическому мифу, Зевс, очарованный красотой царицы, превратился в лебедя и спустился к Леде в таком образе. Результатом их союза стали близнецы Кастор и Поллукс, а также Елена Прекрасная.