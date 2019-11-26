«Дом с Ледой и лебедем» открыли для туристов в Помпеях

По данным издания, дом, где висит фреска, находится на улице Везувия. Когда-то он принадлежал состоятельному горожанину. Теперь он доступен для туристов. После реставрации его открыли для посещения. Отмечается, что археологи нашли фреску в ноябре прошлого года. На ней изображена спартанская царица Леда и верховный бог греческого пантеона Зевс.

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Согласно классическому мифу, Зевс, очарованный красотой царицы, превратился в лебедя и спустился к Леде в таком образе. Результатом их союза стали близнецы Кастор и Поллукс, а также Елена Прекрасная.