  • Дом родителей Гарри Поттера предложили арендовать

    06 ноября 2019, 16:29

    Ольга Ситникова

    На сайте Airbnb появилось объявление с арендой дома, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера, сообщил сайт «Мир 24».

    Женщина предлагает снять комнату на двоих в доме из вселенной «Гарри Поттера» на востоке Англии в графстве Саффолк. По сюжету известного произведения Джоан Роулинг, в нем злодей Волан-де-Морт убил родителей главного юного волшебника Гарри Поттера.

    Дом расположен в деревне Лавенхэм, которой писательница в своем произведении дала название Годрикова впадина. Помимо дома волшебников, в деревне остались многие средневековые постройки. Среди них даже церковь XV века.

    Снять двухместную комнату в доме можно минимум на двое суток. Аренда обойдется в 252 фунта стерлингов, то есть около 21 тысячи рублей. В стоимость проживания включен полный английский завтрак.

    Сайт отмечает, что это одно из немногих мест в регионе, которое предлагает утреннее питание. В каждой спальне есть собственная ванная комната, телевизор, беспроводной доступ в интернет. Также гости могут посещать гостиную с камином и сад во дворе.