Дом родителей Гарри Поттера предложили арендовать

Женщина предлагает снять комнату на двоих в доме из вселенной «Гарри Поттера» на востоке Англии в графстве Саффолк. По сюжету известного произведения Джоан Роулинг, в нем злодей Волан-де-Морт убил родителей главного юного волшебника Гарри Поттера.

Дом расположен в деревне Лавенхэм, которой писательница в своем произведении дала название Годрикова впадина. Помимо дома волшебников, в деревне остались многие средневековые постройки. Среди них даже церковь XV века.

Снять двухместную комнату в доме можно минимум на двое суток. Аренда обойдется в 252 фунта стерлингов, то есть около 21 тысячи рублей. В стоимость проживания включен полный английский завтрак.

Сайт отмечает, что это одно из немногих мест в регионе, которое предлагает утреннее питание. В каждой спальне есть собственная ванная комната, телевизор, беспроводной доступ в интернет. Также гости могут посещать гостиную с камином и сад во дворе.