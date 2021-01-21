Дом престарелых загорелся в Харькове. Жертвами пожара стали 15 человек
21 января в двухэтажном здании, которое переоборудовали под дом престарелых, начался пожар. В огне погибли 15 человек. Еще пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Информации о причинах ЧП пока нет.