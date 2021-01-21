Дом престарелых загорелся в Харькове. Жертвами пожара стали 15 человек

«По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Информации о причинах ЧП пока нет.