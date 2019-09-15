  • Дом престарелых загорелся в Германии

    15 сентября 2019, 14:39

    Алена Макаренко

    Дом престарелых загорелся на юго-западе Германии. Есть погибшие, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

    Здание вспыхнуло поздно вечером 14 сентября в Идар-Оберштайне на земле Рейнланд-Пфальц.

    По предварительным данным, один человек погиб, 21 пострадали. Одного из получивших травмы положили в клинику в Идар-Оберштайне, он находится в тяжелом состоянии. У остальных медики диагностировали легкие ранения.

    Причина пожара пока не установлена.

    Ранее загорелся дом-интернат престарелых и инвалидов в деревне Дарковичи под Брянском. Погиб один человек.