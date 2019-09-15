Дом престарелых загорелся в Германии

Здание вспыхнуло поздно вечером 14 сентября в Идар-Оберштайне на земле Рейнланд-Пфальц.

По предварительным данным, один человек погиб, 21 пострадали. Одного из получивших травмы положили в клинику в Идар-Оберштайне, он находится в тяжелом состоянии. У остальных медики диагностировали легкие ранения.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее загорелся дом-интернат престарелых и инвалидов в деревне Дарковичи под Брянском. Погиб один человек.