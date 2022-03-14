Дом правительства, телецентр и военкомат. Найден план ракетных ударов ВСУ по объектам в Донецке

Военные ДНР обнаружили в командном пункте одного из разгромленных соединений ВСУ рабочий ноутбук украинских боевиков. При изучении хранившейся в нем информации были обнаружены фото позиций Народной милиции ДНР, снятые с беспилотников, рассказали в ведомстве.

Помимо этого, по данным НМ ДНР, в ноутбуке хранились и снимки других объектов, которые украинское командование планировало уничтожить во время готовившейся наступательной операции.

«Особый интерес представляет доклад, в котором украинскому командованию предлагались объекты для нанесения ракетных ударов с началом наступательной операции киевской армии», — рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

По информации военных народной республики, в качестве объектов для ударов тактическим ракетным комплексом «Точка-У» в центре Донецка ВСУ выбрали Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и республиканский военкомат.

«Как показали трагические события сегодняшнего дня, враг не отказался от своих преступных планов», — заключили в ведомстве.

Сегодня в результате обстрела Донецка ракетой из комплекса «Точка-У» погибли 20 мирных жителей. Более 30 были ранены и попали в больницу.