    27 декабря 2019, 23:48

    Дом по очень низкой цене продают в Австралии. Но находится он в «городе для грустных»

    Анатолий Минкин

    Три спальни, два навеса для автомобиля и задний двор для пикника— отличный дом всего за 32 тысячи австралийских долларов (1,4 миллиона рублей). Но вот только располагается он в городе Сервикетоне, где живут всего 120 человек. Об этом сообщило издание Daily Mail.
    Дом по очень низкой цене продают в Австралии. Но находится он в «городе для грустных»

    Цена, которую просят за этот дом намного ниже, чем если покупать такой же в Сиднее (885 тысяч австралийских долларов) или в Мельбурне (685 тысяч долларов). Сервикетон тихий городок, где все занимаются исключительно сельским хозяйством.

    В объявлении риелторского агентства говорится, что у этого дома огромный потенциал. Он может подойти в качестве первого жилья для молодой семьи, пенсионеров или просто одиночек.

    Однако продавец недвижимости умолчал об одной особенности тихого городка. Там ничего не происходит и практически ничего нет. Местные жители полностью лишены способа как-либо проводить время. Ближайший паб, к примеру, находится в соседнем штате.

    В комментариях пользователи заявили, что от одного взгляда на этот дом на них накатывает уныние. Хотя появились и те, кого не испугал вариант переехать в Сервикетон, ради собственной недвижимости.

    В свое время через город проезжал известный музыкант Том Уэйтс. Атмосфера поселения настолько вдохновила его, что он написал песню «Город без радости».