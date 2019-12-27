Дом по очень низкой цене продают в Австралии. Но находится он в «городе для грустных»

Цена, которую просят за этот дом намного ниже, чем если покупать такой же в Сиднее (885 тысяч австралийских долларов) или в Мельбурне (685 тысяч долларов). Сервикетон тихий городок, где все занимаются исключительно сельским хозяйством.

В объявлении риелторского агентства говорится, что у этого дома огромный потенциал. Он может подойти в качестве первого жилья для молодой семьи, пенсионеров или просто одиночек.

Однако продавец недвижимости умолчал об одной особенности тихого городка. Там ничего не происходит и практически ничего нет. Местные жители полностью лишены способа как-либо проводить время. Ближайший паб, к примеру, находится в соседнем штате.

В комментариях пользователи заявили, что от одного взгляда на этот дом на них накатывает уныние. Хотя появились и те, кого не испугал вариант переехать в Сервикетон, ради собственной недвижимости.

В свое время через город проезжал известный музыкант Том Уэйтс. Атмосфера поселения настолько вдохновила его, что он написал песню «Город без радости».