Дом моды Loewe представил костюм, копирующий концлагерную форму

Дом моды Loewe отшил брючную пару, которая напомнила модникам униформу узников нацистских концлагерей во время Второй мировой войны. Руководство Loewe уже покаялось и попросило прощения за недосмотр.

Рубашка и брюки были сконструированы специально для новой капсульной коллекции, посвященной Уильяму де Моргану — английскому керамисту конца XIX века. Он известен тем, что был участником художественного Движения искусств и ремесел, среди прочих его членов создавая предметы декоративно-прикладного искусства.

Первым обратил внимание на сходство коллекции с концлагерной робой журнал Vogue. Позже о сомнительном костюме написали редакторы Diet Prada — популярного аккаунта, посвященного теме моды, в Instagram.

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Авторы брючной пары быстро сориентировались и оперативно удалили информацию о сомнительном костюме со своего сайта. При этом модельеры заверили, что ничего двусмысленного не имели в виду, а сходство с робой вышло случайным.

«Это совершенно не входило в наши намерения», — заверили авторы костюма.