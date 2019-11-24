Дом моды Loewe представил костюм, копирующий концлагерную форму
Рубашка и брюки были сконструированы специально для новой капсульной коллекции, посвященной Уильяму де Моргану — английскому керамисту конца XIX века. Он известен тем, что был участником художественного Движения искусств и ремесел, среди прочих его членов создавая предметы декоративно-прикладного искусства.
Первым обратил внимание на сходство коллекции с концлагерной робой журнал Vogue. Позже о сомнительном костюме написали редакторы Diet Prada — популярного аккаунта, посвященного теме моды, в Instagram.
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Авторы брючной пары быстро сориентировались и оперативно удалили информацию о сомнительном костюме со своего сайта. При этом модельеры заверили, что ничего двусмысленного не имели в виду, а сходство с робой вышло случайным.
«Это совершенно не входило в наши намерения», — заверили авторы костюма.