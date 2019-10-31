Дом лидера Филиппин треснул во время землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на филиппинском острове Минданао. В результате этого дом президента Филиппин Родриго Дутерте пошел трещинами. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на GMA News.
Жилище президента в городе Давао не выдержало подземных толчков, в результате на стенах и потолке появились трещины. Сам Родриго Дутерте не пострадал. Сообщается, что его доставили в безопасное место.
Представитель главы государства Сальвадор Панело рассказал, что президент распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь. По его словам, Родриго Дутерте может посетить пострадавшие регионы.