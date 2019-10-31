Дом лидера Филиппин треснул во время землетрясения

Жилище президента в городе Давао не выдержало подземных толчков, в результате на стенах и потолке появились трещины. Сам Родриго Дутерте не пострадал. Сообщается, что его доставили в безопасное место.

Представитель главы государства Сальвадор Панело рассказал, что президент распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь. По его словам, Родриго Дутерте может посетить пострадавшие регионы.