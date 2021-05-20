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    20 мая 2021, 21:21

    Дом Курта Кобейна выставили на продажу

    Артур Блянихов

    Риелторы выставили на продажу обветшалый дом, принадлежавший лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на американские СМИ.

    Дом находится в Лос-Анджелесе. В 90-х годах музыкант жил в нем вместе со своей возлюбленной Кортни Лав. Постройку оценили в 998 тысяч долларов (чуть больше 73 миллионов рублей). По данным издания, площадь дома составляет 228 «квадратов». Сейчас его ремонтируют, поскольку он был построен в 1921 году и стал мало пригодным для жизни.