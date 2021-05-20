Дом Курта Кобейна выставили на продажу

Риелторы выставили на продажу обветшалый дом, принадлежавший лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на американские СМИ.

Дом находится в Лос-Анджелесе. В 90-х годах музыкант жил в нем вместе со своей возлюбленной Кортни Лав. Постройку оценили в 998 тысяч долларов (чуть больше 73 миллионов рублей). По данным издания, площадь дома составляет 228 «квадратов». Сейчас его ремонтируют, поскольку он был построен в 1921 году и стал мало пригодным для жизни.