Дом известного писателя решили продать за $18 млн

Имение, принадлежавшее легендарному писателю Джону Стейнбеку, выставили на продажу в США. За дом попросили 17,9 миллиона долларов, сообщило издание The New York Times.

Участок выставило на продажу агентство Sotheby’s International Realty. За 17,9 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей) предлагают приобрести главное здание на берегу залива Гардинера в Атлантическом океане, писательский домик и гостевой коттедж.

Имение находится в поселении Саг-Харбор в штате Нью-Йорк. Писатель приезжал туда во время летних каникул и любил порыбачить в заливе. По словам племянника Стейнбека Кларка Коверта, он часто приезжал в гости к дяде, когда был ребенком. В последнее время имение практически не посещали.

«После смерти тети Элейн и моей мамы не осталось причин, чтобы приезжать сюда», — рассказал Коверт изданию.

Стейнбек стал владельцем дома в 1955 году. Он называл его своим «маленьким местом для рыбалки». Писатель умер в 1968 году. За годы своей жизни он успел стать лауреатом Нобелевской премии по литературе. Стейнбек написал такие книги, как «К востоку от рая», «О мышах и людях», «Гроздья гнева» и многие другие.