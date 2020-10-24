Дом из рассказа Джойса станет хостелом

Многие местные жители против такого решения. Они заявили, что подадут апелляцию при поддержке Салли Руни, Колма Тойбина и Эдну О’Брайена.

Департамент культуры также выступил против этого решения, так как нововведения «подорвут, уменьшат и обесценит объект всемирного культурного наследия, значение и часть литературного города ЮНЕСКО».

Городской совет Дублина объяснил свое решение тем, что здание представляет особый интерес, но «его текущее состояние вызывает беспокойство. И предлагаемое изменение поможет обеспечить его сохранение на долгий срок.

Ранее в Северной Осетии началась борьба между наукой и традициями. Общественники возмущены, что археологи раскапывают могильник XII–XV веков около Нузальской часовни. При этом захоронение представляет серьезный интерес.

Претензии к археологам возникли у представителей так называемой традиционной веры. Они потребовали прекратить раскопки могильника. Захоронения находятся около Нузальской часовни — памятника архитектуры и истории федерального значения в высокогорном селении Нузал Алагирского района. В часовне содержатся изображение Христа, Богоматери и уникальные фрески православных святых — святого Георгия и Евстафия.