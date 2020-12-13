Дом итальянского футболиста Паоло Росси обокрали во время его похорон

Знаменитый итальянский футболист Паоло Росси умер 9 декабря. Злоумышленники воспользовались расстроенными чувствами его родных и обокрали дом, где жил спортсмен, во время его похорон. Воры вынесли часы и другие личные вещи Росси.

Как сообщил сайт Football Italia, пропажу обнаружила жена футболиста, когда вернулась с траурной церемонии. Полиция начала расследование.

Росси умер на 65-м году жизни от рака легких. Прощание с футболистом состоялось на стадионе «Ромео Менти» в Виченце.

Паоло Росси — чемпион мира 1982 года и обладатель «Золотого мяча». Он входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer. За сборную Италии нападающий провел 48 матчей, в которых забил 20 мячей.

После окончания карьеры Росси до конца своей жизни трудился на телевидении в качестве футбольного эксперта. В 1979 году его на несколько месяцев посадили в тюрьму по обвинению в махинациях, связанных с игрой на тотализаторе.