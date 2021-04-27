Дом хозяина PornHub подожгли

В Монреале подожгли особняк основателя порносайта PornHub Фераса Антуна. Кто это сделал, предстоит узнать полиции.

Еще 23 апреля подожгли дом Антуна. Его особняк находится в канадском городе Монреаль, сообщил сайт Business Insider. У Антуна участок площадью 1,4 акра. По информации полиции, на территорию пробрались два человека, залезли в дом и подожгли предметы интерьера. Из-за этого начался пожар.

На место достаточно быстро прибыли пожарные, которые три часа пытались потушить огонь. Однако дом Антуна полностью сгорел. Очевидцы заявили, что пламя достигало в высоту 50 метров.

Полиция оценила произошедшее как поджог. Пока потенциальных преступников не нашли.

Самого Антуна вместе с семьей дома не было. Основатель PornHub выразил благодарность, что его семья и соседи оказались в безопасности, но от других комментариев отказался из уважения к следствию.

Сгоревший дом Антуна еще до произошедшего выставили на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов (более 1,4 миллиарда рублей).