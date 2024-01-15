Мир 15 января 2024, 18:51 Дом Гоголя в центре Одессы станет апарт-отелем Дом Николая Гоголя в Одессе превратят в элитный апарт-отель

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Дом в центре Одессы, в котором Николай Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ», после 20-летнего запустения решили реставрировать и сделать из него апарт-отель. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

На сайте компании Maestro Hotel Management, контролирующей объект, и других специализированных сетевых площадках появились объявления о продаже апартаментов. В тексте указали стоимость квадратного метра, которую оценили в 2,7 тысячи долларов.

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Собственник сможет проживать в помещениях три недели в году, а все остальное время их будут сдавать в аренду. Отмечается, что за последние 20 лет у дома обрушилась часть кровли, а несущие конструкции пришли в аварийное состояние.

По данным компании, отель назовут Rosset — в честь близкого друга писателя Александры Смирновой (Россет). Здание построили в Одессе в 1846 году.

В Харькове ранее демонтировали барельеф русского поэта Александра Пушкина на одноименной станции метро. Бюст был одним из главных украшений центрального зала станции.