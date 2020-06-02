Дом Гитлера в Австрии перестроят в полицейский участок

Власти Австрии представили проект по перепланировке дома, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок. Так они пытаются сделать его непривлекательным для людей, которые прославляют нацистского диктатора.

Как сообщает Associated Press, в ноябре 2019 года правительство объявило, что в здании разместятся региональное командование и полицейский участок.

По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, это наиболее подходящее применение для данного здания.

«Почему? Полиция является хранителем основных прав и свобод. Сотрудники полиции, проходящие обучение, считают себя партнерами граждан, а также теми, кто защищает свободу, право на собрания и свободу слова», — пояснил он.

Для нового дизайна здания будет использоваться модернизирующий подход, который не будет затрагивать сути оригинального строения. Ожидается, что реконструкция будет завершена к концу 2022 года и будет стоить около 5 миллионов евро (385 275 000 рублей).

Ранее в России в период проведения онлайн-акции «Бессмертный полк» на сайте появились портреты Гиммлера и Гитлера. Их размещали последователи диктаторов. Следователи уже нашли виновных в этом людей, большинство из которых оказались иностранцами.