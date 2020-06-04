    04 июня 2020, 16:29

    Дом Гитлера станет полицейским участком. Так хотят отпугнуть от места неонацистов

    Ксения Дагаева

    В Австрии дом, где родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, переделают в полицейский участок. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер. Так Вена планирует избежать того, чтобы дом служил местом паломничества для неонацистов.
    Дом Гитлера станет полицейским участком. Так хотят отпугнуть от места неонацистов

    «Здесь не останется ни комнаты, ни таблички с указанием того, что тут произошло. Австрии потребовалось много времени, чтобы разобраться со своей историей. Сейчас мы на правильном пути», — заявил Нехаммер. По его словам, расположение тут полицейского участка будет правильным, ведь именно полиция охраняет основные права и свободы граждан.

    Здание находится в городе Браунау-на-Инне, федеральная земля Верхняя Австрия. Ремонт планируют завершить до 2023 года. Стоить это, правда, будет недешево — пять миллионов евро. Проводить работы будет выигравшее конкурс австрийское архитектурное бюро Marte.Marte.

    При этом изменения, появившиеся в дизайне фасада во времена австрийского национал-социализма, устранят. Он потеряет свой желтый цвет, специалисты установят новую крышу. Также уберут мемориальный камень, предостерегающий об угрозе фашизма: «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом». Его отправят в музей.

    Трехэтажное здание построили в XVII веке. Там в разное время располагались гостиница, библиотека, школа, а также мастерские, в которых в рамках социальных программ психокоррекции работали инвалиды.

    Однако вот уже девять лет дом пустует. Владелица отказывалась заключать новый арендный договор. Несколько лет назад было принято решение о национализации дома. Это подтвердил Конституционный суд Австрии. Тогда эксперты оценили здание в сумму порядка 810 тысяч евро. Ее и выплатили экс-владелице дома. Однако дама осталась недовольна, так как требовала значительно больше денег — полтора миллиона евро. По ее словам, при оценке дома следовало учитывать, как формулировал адвокат, «особое историческое значение» здания.