Дом Гитлера станет полицейским участком. Так хотят отпугнуть от места неонацистов

«Здесь не останется ни комнаты, ни таблички с указанием того, что тут произошло. Австрии потребовалось много времени, чтобы разобраться со своей историей. Сейчас мы на правильном пути», — заявил Нехаммер. По его словам, расположение тут полицейского участка будет правильным, ведь именно полиция охраняет основные права и свободы граждан.

Здание находится в городе Браунау-на-Инне, федеральная земля Верхняя Австрия. Ремонт планируют завершить до 2023 года. Стоить это, правда, будет недешево — пять миллионов евро. Проводить работы будет выигравшее конкурс австрийское архитектурное бюро Marte.Marte.

При этом изменения, появившиеся в дизайне фасада во времена австрийского национал-социализма, устранят. Он потеряет свой желтый цвет, специалисты установят новую крышу. Также уберут мемориальный камень, предостерегающий об угрозе фашизма: «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом». Его отправят в музей.

Трехэтажное здание построили в XVII веке. Там в разное время располагались гостиница, библиотека, школа, а также мастерские, в которых в рамках социальных программ психокоррекции работали инвалиды.

Однако вот уже девять лет дом пустует. Владелица отказывалась заключать новый арендный договор. Несколько лет назад было принято решение о национализации дома. Это подтвердил Конституционный суд Австрии. Тогда эксперты оценили здание в сумму порядка 810 тысяч евро. Ее и выплатили экс-владелице дома. Однако дама осталась недовольна, так как требовала значительно больше денег — полтора миллиона евро. По ее словам, при оценке дома следовало учитывать, как формулировал адвокат, «особое историческое значение» здания.