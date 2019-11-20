Дом, где родился Гитлер, станет отделением полиции

Полицейский участок откроют в австрийском городе Браунау-на-Инне. Он расположится в доме, где в 1889 году родился Адольф Гитлер. Власти страны не хотят, чтобы здание «напоминало о нацизме».

Законность экспроприации дома утвердили еще в 2017 году, уточнили в пресс-службе МВД Австрии. Бывшей владелице дома выплатили компенсацию в размере почти 900 тысяч долларов.

Изъять здание австрийские власти решили, поскольку опасались, что в дом начнут устраивать паломничество неонацисты.

«Использование дома полицией в будущем должно ясно дать понять, что здание больше не напоминает о нацизме», — подчеркнул министр внутренних дел страны Вольфганг Пешорн.

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Для перепланировки здания власти намерены устроить архитектурный конкурс. Проведут его в рамках ЕС, а результаты огласят в первые шесть месяцев 2020 года. Оценивать проекты поручат независимому экспертному жюри.

В МВД заметили, что от проектов требуется инновационный пространственный подход и функциональность. Дом должен быть удобным для полицейских.