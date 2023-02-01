Мир 01 февраля 2023, 18:03 Дом Байдена в Рехобот Бич начали обыскивать по делу о секретных документах NBC: ФБР пришло с обысками в дом Байдена в Рехобот Бич White House

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Сотрудники ФБР начали обыскивать дом президента США Джо Байдена в Рехобот Бич. Следственные действия проходят в рамках дела о секретных документах, сообщили источники NBC.

Ранее в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне обнаружили документы с секретными пометками. Президент США никак не комментировал произошедшее.

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Тогда в Белом доме заявляли, что в доме Байдена в Рехобот Бич никаких секретных документов не было.

Накануне источники The Wall Street Journal заявили, что ФБР в ноябре 2022 года обыскало бывший кабинет Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия. Сотрудники проверили помещение после того, как помощники президента США нашли там несколько секретных документов. Об итогах обыска WSJ не сообщила.

Центр дипломатии и глобального взаимодействия открыли в 2018 году, Байден работал в этом здании еще до выдвижения на пост президента. В середине января Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов.