Должность контр-адмирала ВМС в Британии впервые заняла женщина

Джут Терри заняла должность контр-адмирала ВМС в Великобритании. Это первый случай, когда на посту оказалась женщина. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Официально Терри замет эту должность в августе следующего года. Она добавила, что страна планирует «увеличить численность проходящих службу женщин и сделать ее более представительной для общества в целом». Сейчас женщины составляют 12% от общей количество военных флота страны.