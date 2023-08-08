Мир 08 августа 2023, 23:11 «Должна быть благодарна». Зеленский назвал выгоды России от вступления Украины в НАТО Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО выгодно России РИА «Новости»

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Вступление Украины в НАТО будет выгодно для России. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова привело местное агентство УНИАН. По мнению политика, российская сторона получит гарантии безопасности, если Украина присоединится к альянсу.

«Россия должна быть благодарна, если Украину примут в НАТО. Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», — объяснил президент.

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Кроме этого, Зеленский заявил, что прибалтийские страны будут рады увидеть украинские войска на их территориях для охраны госграниц.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предположил, что страну могут принять в НАТО уже в 2024 году. По его мнению, организация может приурочить это к своему 75-летнему юбилею. При этом он заявил, что понимает: до окончания конфликта страна не сможет стать членом Североатлантического альянса.