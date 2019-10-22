Долой устаревшие законы. Ирландия легализовала аборты и однополые браки

Северная Ирландия была единственной частью Великобритании, где были запрещены однополые браки и аборты. Но потом в дело вмешался британский парламентарий. Изменения в законодательстве вступили в силу в полночь понедельника. Пока Демократическая юнионистическая партия осуждает легализацию, люди празднуют ее в Twitter с хештегом #NorthIsNow («Север сейчас» — прим. ред.). Подробнее — в материале «360».

Депутаты британского парламента в июле этого года выдвинули поправки, которые обязывали правительство легализовать однополые браки и аборты в Северной Ирландии, если она не сможет восстановить свое автономное правительство к 21 октября. Заблокировать поправки не удалось, поскольку новое правительство в Белфасте не сформировалось.

Ранее Верховный суд в Белфасте также постановил, что законы Северной Ирландии об абортах нарушают обязательства Великобритании в области прав человека. До внесения поправок аборты можно было делать только тогда, когда жизнь матери находится под угрозой. В других случаях такая процедура квалифицировалась как уголовное преступление.

Демократическая юнионистическая партия, а также религиозные консерваторы как в протестантской, так и в католической общинах, выступили против новых законов.

Доун Макэвой из группы против абортов «Обе жизни имеют значение» назвала закон плохим и отметила, что он приведет к нехорошим последствиям как для женщин, так и для нерожденных детей.

Помимо этого, в понедельник снаружи здания парламента Северной Ирландии собрались протестующие. Среди них около 150 человек, выступающих против абортов. Они провели утро и день за пением и чтением молитв. В руках были плакаты с надписью «Не от моего имени».

«Именно Вестминстерское правительство приняло закон», — сказала Бернадетт Смит, директор организации «Драгоценная жизнь Северной Ирландии», выступающая против абортов.

Это недемократично и неправильно. Поэтому важно, чтобы мы сегодня были здесь, чтобы быть голосом для уязвимых — нерожденных детей в нашем обществе Бернадетт Смит.

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«Это очень печальный день, и я знаю, что некоторые люди будут стремиться праздновать сегодня. И я бы сказала этим людям: „Подумайте о тех из нас, кто сегодня печален и кто считает, что это оскорбляет человеческое достоинство и человеческую жизнь“», — передает слова лидера ДЮП Арлин Фостер Euronews.

Правда, большинство к словам политика остались равнодушны. Некоторые даже начали шутить по этому поводу.

«Да, секс — это круто и все такое, но вы когда-нибудь смотрели, как ДЮП тщетно умоляет остановить легализацию однополых браков и абортов в Северной Ирландии», — пишет одна пользовательница Twitter, прикрепляя видео с выступления Арлин Фостер.

В социальной сети вообще стал массово расходиться хештег #NorthIsNow, где люди активно выражают радость из-за снятия запретов.

Да и около здания парламента наряду с теми, кто выступал против абортов, стояли те, кто заждался новых законов.

Шумная толпа из примерно 150 человек развернула плакаты и выкрикивала: «Чего мы хотим? Право выбора. Когда мы этого хотим? Сейчас».

Шеф-повар Джейн Пикер счастлива из-за того, что изменения наконец произошли. Однако девушка выразила сожаление, что инициатива пришла не от местного правительства, а от Вестминистера, пишет France 24.

Население Северной Ирландии стало требовать изменения законов особенно сильно после того, как в Ирландии легализовали аборты в 2018 году. Это увеличило частоту акций протестов.

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К однополым бракам в стране тоже изменилось отношение. Попытки их легализовать были, но каждый раз блокировались ДЮП. Партия пользовалась возможностью наложить вето, призванное предотвратить дискриминацию в отношении одной общины по отношению к другой.

У правительства Северной Ирландии есть время до конца марта, чтобы доработать правила предоставления услуг аборта, а первые однополые браки смогут состояться уже в феврале следующего года.