Уроженец Украины стал новым долларовым миллиардером

Акции финтех-стартапа Affirm после появления на бирже Nasdaq (IPO) 13 января подорожали практически в 2,5 раза. В результате этого резкого роста общая капитализация компании выросла до 23,6 миллиарда долларов. Новому миллиардеру принадлежат 11% акций всего стартапа.

А начале осени 2020 года компания смогла привлечь 500 миллионов долларов финансирования. В сентябре стоимость стартапа была в пять раз ниже текущей капитализации. Всего Affirm смогла привлечь свыше 1,3 миллиарда долларов инвестиций.

Сервис заработал в 2012 году. Он предлагает пользователям рассрочку для онлайн-покупок. На данный момент компания заключила сотрудничество с 6,5 тысячи продавцов и брендов — в их числе известные марки, как Adidas, Walmart и Dyson. Большую часть доходов Affirm приносят выплаты продавцов, но кроме того, компания получает проценты примерно с половины всех транзакций.