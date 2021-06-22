Американка по ошибке получила на счет миллиард долларов и расстроилась

Баланс банковского счета жительницы Флориды Джулии Йоновски внезапно пополнился на один миллиард долларов. Женщина вошла в список самых богатых людей США, но этому она не обрадовалась. Подробности сообщил телеканал WFLA.

О своем внезапном богатстве Джулия Йоновски узнала, когда пришла в отделение банка, чтобы снять 20 долларов. Перед этим она проверила свой баланс и увидела девятизначную сумму.

«Я знаю, что большинство людей подумали бы, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе», — призналась женщина.

Она пояснила, что уже читала про банковские ошибки, когда людям перечисляли крупные суммы. Многие радовались внезапному богатству и тратили чужие деньги. Но когда ошибка раскрывалась, им приходилось все возвращать.

Джулия Йоновски призналась, что чужих денег она трогать не намерена, но теперь она не понимает, как ей пользоваться своим счетом, где у нее были накопления. Уже несколько дней она пытается связаться с банком, но пока натыкается только на автоответчик.

Она пояснила, что не может дозвониться до менеджера, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию и найти решение этой проблемы.