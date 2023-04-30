30 апреля 2023, 11:18
Доллар сочли крупнейшим финансовым террористом
Азиатский банкир Котак назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом»
Богатейший банкир Азии и генеральный директор Kotak Mahindra Bank Удай Котак раскритиковал американский доллар. Об этом он заявил на церемонии вручения наград газеты The Economic Times за успехи в области бизнеса и корпоративной политики.
«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — сказал он.
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По словам миллиардера, все деньги находятся на счетах nostro. Может случиться так, что США запретят их снимать.
Позже на своей странице в Twitter он охарактеризовал свое заявление о финансовом терроризме американской валюты как непреднамеренное.
«В недавнем обсуждении доллара США я непреднамеренно употребил слова „финансовый террорист“, которые хотел бы исправить», — подчеркнул Котак.
Он пояснил, что имел в виду непропорциональную власть резервной валюты.
В феврале швейцарские аналитики предсказали глобальный отказ от доллара.
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