Мир 30 апреля 2023, 11:18 Доллар сочли крупнейшим финансовым террористом Азиатский банкир Котак назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом» РИА «Новости»

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Богатейший банкир Азии и генеральный директор Kotak Mahindra Bank Удай Котак раскритиковал американский доллар. Об этом он заявил на церемонии вручения наград газеты The Economic Times за успехи в области бизнеса и корпоративной политики.

«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — сказал он.

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По словам миллиардера, все деньги находятся на счетах nostro. Может случиться так, что США запретят их снимать.

Позже на своей странице в Twitter он охарактеризовал свое заявление о финансовом терроризме американской валюты как непреднамеренное.

«В недавнем обсуждении доллара США я непреднамеренно употребил слова „финансовый террорист“, которые хотел бы исправить», — подчеркнул Котак.

Он пояснил, что имел в виду непропорциональную власть резервной валюты.

В феврале швейцарские аналитики предсказали глобальный отказ от доллара.