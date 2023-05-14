Мир 14 мая 2023, 23:11 Доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50% после вскрытия 91,1% бюллетеней После вскрытия 91,1% урн доля полученных Эрдоганом голосов опустилась до 49,98% РИА «Новости»

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Доля голосов, полученных действующим лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на президентских выборах в стране, упала ниже 50%. Это произошло после вскрытия 91,1% урн для голосования. Об этом сообщил ТАСС.

По данным государственного Анатолийского агентства, которое ссылается на данные ЦИК страны, Эрдоган набрал 49,98% голосов. Его основной соперник — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — сократил разрыв, набрав 44,23% голосов.

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Для того, чтобы одержать победу в первом туре, кандидат в президенты должен набрать 50% + 1 голос от общего числа проголосовавших.

Ранее представители турецкой оппозиции не исключили проведения президентских выборов в два тура. Вероятность такого сценария там сочли высокой, хотя и отметили, что возможно, дело завершится одним туром.

Эрдоган на своей странице в Twitter обратился к сторонникам с просьбой находиться рядом с урнами для голосования до тех пор, пока в стране официально не объявят результаты выборов. Он поблагодарил всех проголосовавших и заявил, что выборы прошли в позитивной и демократической атмосфере.