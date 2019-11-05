Доля нефти будет превышать долю газа в мировом энергобалансе к 2040 году

По данным информагентства, в прошлом году доля нефти в мировом спросе на энергию составила 31,5%, а доля газа — 22,9%. Ожидается, что к 2020 году доля «черного золота» упадет до 31,4%, а доля голубого топлива увеличится до 23%.

Через десять лет доля газа вновь возрастет до 24,2%, а доля нефти упадет еще ниже до 30%. В результате через 20 лет, согласно прогнозу ОПЕК, соотношение энергоресурсов будет выглядеть следующим образом: доля нефти — 28,2%, доля газа — 25,2%.