Наводнение заблокировало в американском парке «Долина Смерти» около тысячи человек

Туристы и сотрудники национального парка США «Долина Смерти» оказались отрезаны от мира из-за сильнейшего наводнения, вызванного крупнейшими осадками. Потоки воды смыли автомобили и заблокировали дороги. Об этом сообщил сайт The USA Today.

Представители руководства штатов Невада и Калифорния, которые отвечают за национальный парк заявили, что сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Но точно известно, что 60 автомобилей занесло песком, обломками и грязью. В «Пустыне Смерти» остались 500 туристов и столько же работников.

Объем осадков кажется небольшим — всего 3,7 сантиметра, но для этого района — это 75% годовой нормы. Осадки выпали в горах, окружающих пустыню, откуда они сошли в виде сели сошла вниз. По словам очевидцев, грязевой поток сносил деревья и огромные валуны.